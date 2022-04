Drei Mädchen aus der Schlei gerettet

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Borgwedel. Seenotretter haben drei Mädchen auf der Schlei aus akuter Gefahr geborgen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte, waren die Schülerinnen am Mittwoch im Kanu auf die Schlei hinausgepaddelt und schafften es bei stürmischem Wind nicht, aus eigener Kraft das Ufer wieder zu erreichen. Ein Hafenmeister in Borgwedel habe die Seenotretter alarmiert. Die Mädchen im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren waren bereits mehrere Hundert Meter vom Land entfernt und vom Regen völlig durchnässt. Der Wind wehte den Angaben zufolge mit etwa 60 Stundenkilometer und ließ die Teenager schnell entkräften bei dem Versuch, das rettende Ufer zu erreichen. Das Seenotrettungsboot "Herwil Götsch" nahm die Mädchen schließlich an Bord.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-821649/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg