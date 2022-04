Messerangriff auf Ehefrau soll Streit vorausgegangen sein

Hamburg. Dem Messerangriff eines Mannes auf seine Ehefrau am Dienstag in Hamburg-Bahrenfeld soll ein Streit vorausgegangen sein. Das berichtete die Polizei am Mittwoch zu ihren bisherigen Erkenntnissen. Der 56-Jährige habe bei der Attacke eine Tötungsabsicht geäußert. Bei der Abwehr des Messers habe die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Die 32 Jahre alte Tochter habe versucht, ihren Vater aufzuhalten, und sei dabei leicht an der Hand verletzt worden. Der Mann war nach der Tat am Dienstagnachmittag festgenommen worden. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

