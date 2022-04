Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Ein 76 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Altona lebensgefährlich verletzt worden. Ein Zeuge hatte am frühen Dienstagnachmittag Rauch im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rettungskräfte der Feuerwehr fanden den Senior in seiner bereits stark verrauchten Wohnung. Er hatte eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten und war nicht mehr ansprechbar. Der Mann wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte seine Verletzungen als lebensgefährlich einstuften. Brandermittler prüfen nun, ob der Brand fahrlässig verursacht worden sein könnte. Hinweise auf Brandstiftung lägen bislang nicht vor.

