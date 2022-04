71-Jähriger bei Einreise an Frankfurter Flughafen gefasst

Frankfurt. Mehr als 20 Jahre nach seiner Abschiebung aus Deutschland ist ein wegen mehrfachen Mordes verurteilter 71-Jähriger bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen verhaftet worden. Der Österreicher sei in den 1980er-Jahren in diverse Straftaten im Hamburger Rotlichtmilieu verwickelt gewesen, teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Mittwoch mit.

Das Landgericht Hamburg hatte den Mann demnach 1990 wegen mehrerer Auftragsmorde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach einer Haftzeit von mehr als dreizehn Jahren und neun Monaten sei er dann nach Österreich abgeschoben worden.

Der 71-Jährige war laut den Angaben bereits am Sonntag aus der Dominikanischen Republik gekommen und wollte über Frankfurt nach Wien weiterfliegen. "Durch die Wiedereinreise nach Deutschland muss der Österreicher nun seine Restfreiheitsstrafe ableisten", erklärte die Bundespolizei. Er sei noch am Sonntagabend in ein Gefängnis gebracht worden.

