DFB-Pokal-Halbfinale des HSV gegen Freiburg ausverkauft

Hamburg. Das DFB-Pokal-Halbfinale des Hamburger SV gegen den SC Freiburg am 19. April ist ausverkauft. Wie der Zweitligist aus der Hansestadt am Dienstag mitteilte, waren die letzten der insgesamt 57.000 Tickets, die in den freien Verkauf gegangen waren, binnen kürzester Zeit vergriffen. Damit wird das Volksparkstadion erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder voll besetzt sein. Zum bisher letzten Mal hatte der HSV am 22. Februar 2020 beim 0:2 im Stadtderby gegen den FC St. Pauli ein volles Haus vermeldet.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-806721/3

