Staatsorchester gibt Konzert in der Elbphilharmonie

München/Hamburg. Das Ukrainische Staatsorchester geht im Frühling auf eine spontane Deutschlandtournee und gastiert dabei auch in der Elbphilharmonie. Die Konzertreise startet am 25. April in Dresden. Weitere Stationen seien Leipzig, Berlin, das Rheingau Musik Festival in Wiesbaden, Freiburg, Hannover und zum Abschluss am 1. Mai Hamburg, teilten die Veranstalter am Dienstag in München mit. Die Konzerthäuser wollten so ihre Solidarität mit den Musikerinnen und Musikern des Kyiv Symphony Orchestra zum Ausdruck bringen.

Zudem sei geplant, einzelnen Musikern auf deren Wunsch die Möglichkeit zu geben, bei Orchestern in Deutschland unterzukommen. Das kulturelle Erbe der Ukraine solle unter allen Umständen geschützt werden.

"Wir wollen allen Menschen Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und den Glauben an den Wiederaufbau der Ukraine geben, die stärker und schöner als jemals zuvor sein wird", erklärten die Mitglieder des Ensembles, das von Luigi Gaggero geleitet wird. "Gerade jetzt sollte die Stimme der Ukraine auf der ganzen Welt gehört werden."

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke der ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk (1938-2020) und Borys Ljatoschynski (1895-1968). Als Solo-Violinisten sollen Diana Tishchenko und Aleksey Semenenko auftreten, die ebenfalls aus der Ukraine stammen.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-803903/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg