Hamburg Towers nach Eurocup-Niederlage selbstkritisch

Die Basketballer der Hamburg Towers reisen mit einer klaren Niederlage im Gepäck zu ihrem letzten Eurocup-Gruppenspiel am Mittwoch (19.00 Uhr/Magentasport) bei Turk Telekom Ankara. Nach den zuletzt starken Auftritten in der Bundesliga hatte das Team von Trainer Pedro Calles am Montag in heimischer Halle seine Grenzen auf internationalem Parkett aufgezeigt bekommen.

Nach dem 72:87 gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen sagte der Coach: "Der Schlüssel war heute das erste Viertel, in das wir nicht richtig reingefunden haben." Der erste Abschnitt war 8:23 gegen die Towers ausgegangen.

Angesichts der Ausfälle von Caleb Homesley (Rücken) und Justus Hollatz (Erkältung) räumte Calles ein: "Vor allem auf der Guard-Position waren wir heute nicht optimal besetzt." Ähnlich äußerte sich sein Spieler Seth Hinrichs: "Ich danke, das erste Viertel hat uns das Genick gebrochen. Wir haben keine Punkte gemacht, Lietkabelis hat das ausgenutzt und selbst immer wieder nachgelegt."

In der Türkei haben die Towers die Chance, den Gastgeber noch vom sechsten Platz zu verdrängen. Rang sieben ist den Hamburgern, die schon vor der Partie als Playoff-Teilnehmer festgestanden hatten, sicher.

