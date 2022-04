Polizist bei Unfallaufnahme angefahren und verletzt

Hamburg. Ein älterer Autofahrer hat einen Polizisten bei einer Unfallaufnahme in Hamburg-Harvestehude angefahren. Der 24 Jahre alte Beamte erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei zur Untersuchung stationär aufgenommen, aber nicht schwerer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Ursache für den Unfall am Montagabend sei noch unklar.

Der verletzte Polizist hatte einen Unfall zwischen zwei Autos aufgenommen und Übersichtsfotos vom Unfallort gemacht. Der 76 Jahre alte Fahrer eines Kleinwagens, der währenddessen dort vorbeifuhr, erfasste den Beamten. Er blieb unverletzt. An der Fahrtüchtigkeit des 76-Jährigen gebe es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Zweifel, sagte die Sprecherin.

