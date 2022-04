Spargelsaison in Schleswig-Holstein startet bei Schietwetter

Walksfelde. Nachdem wochenlanger Sonnenschein bei Spargelbauern und Spargelliebhabern Vorfreude geweckt hat, beginnt die Saison in Schleswig-Holstein bei wenig frühlingshafter Nässe. Am Dienstag (10 Uhr) will die Landwirtschaftskammer auf einem Hof in Walksfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Spargelsaison offiziell eröffnen. Zu kaufen gab es das edle Gemüse auf Märkten und in Geschäften allerdings schon früher. Worauf sich Kunden unabhängig vom Wetter einstellen müssen, scheint klar: Stark gestiegene Energiekosten und steigender Mindestlohn führen zu höheren Preisen.

