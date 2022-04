Inzidenz im Norden bei 1341,7: Mehr Patienten in Kliniken

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand.

Kiel. Während sich die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein seit einigen Tagen nur minimal ändert, ist in den Krankenhäusern die Zahl der Corona-Patienten klar gestiegen - auch auf den Intensivstationen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag bei 1341,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.43 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 1490,3 erreicht. Kiel ist die einzige Region im Land mit einem Wert über 2000. Unter 1000 liegt die Inzidenz derzeit in keiner Region mehr.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen am Montag 615 Patienten in Kliniken in Schleswig-Holstein - 19 mehr als zuvor. Von ihnen wurden 62 auf einer Intensivstation behandelt (+17) und 23 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag am Montag bei 6,49.

Es gab 7715 registrierte Neuinfektionen; eine Woche zuvor waren es 8360. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein stieg um fünf auf 2314.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land verzeichnete weiterhin die Landeshauptstadt (2033,6), gefolgt von Neumünster (1777,1) und dem Kreis Dithmarschen (1552,7). Am niedrigsten war die Inzidenz nun im Kreis Stormarn (1099,6).

© dpa-infocom, dpa:220404-99-795897/3

