Hamburg Ukrainischer Pfarrer angegriffen: Russe in Gewahrsam

Hamburg. Der Pfarrer der ukrainisch-katholischen Gemeinde im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek ist nach Polizeiangaben von einem russischen Staatsbürger angegriffen worden. Der 46-Jährige habe am Samstagabend bei dem Geistlichen an der Tür geklingelt, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Als dieser öffnete, habe ihn der offensichtlich betrunkene 46-Jährige unvermittelt zur Seite gedrückt und einmal gegen den Oberkörper geschlagen.

Darauf entspann sich den Angaben zufolge ein Wortgefecht, wobei es dem Pfarrer gelungen sei, den Mann wieder aus dem Gemeindegebäude zu drängen und anschließend die Polizei zu rufen. Die Beamten nahmen den Russen in Gewahrsam, der zuvor noch ein Blumenbeet und einen Zaun der Gemeinde beschädigt haben soll. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,2 Promille ergeben. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen, insbesondere zum Motiv des Tatverdächtigen. Über den Vorfall hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

