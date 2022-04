Mehr als 10.000 Ukraine-Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

Kiel. Schleswig-Holstein hat mittlerweile mehr als 10.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erfasst. Seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs am 24. Februar wurden im Land 9975 ukrainische Staatsbürger offiziell registriert, wie das Innenministerium am Montag in Kiel mitteilte. Hinzu kommen demnach 398 Angehörige von Drittstaaten, die aus der Ukraine geflohen sind. Von den im Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge vermerkten Kriegsflüchtlingen waren demnach über 80 Prozent Frauen oder Minderjährige.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte die große Solidarität der Schleswig-Holsteiner mit den Kriegsflüchtlingen. Sie dankte allen, die sich haupt- und ehrenamtlich um die Aufnahme und die Betreuung kümmern. Über die registrierten Flüchtlinge hinaus halten sich viele weitere Ukrainer in Schleswig-Holstein auf, die bei Freunden oder Verwandten untergebracht sind. Ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem Reisepass können sich innerhalb Europas für 90 Tage frei bewegen.

Seit einigen Tagen gehe die Zahl der in Deutschland und damit auch in Schleswig-Holstein Schutz suchenden Kriegsflüchtlinge zurück, erläuterte das Ministerium. In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes seien derzeit 856 ukrainische Staatsangehörige untergebracht. Am Sonntag seien dort 48 angekommen.

"Angesichts der erschütternden Bilder aus der Ukraine kann derzeit niemand sagen, wie sich die Lage weiter entwickeln wird", sagte Sütterlin-Waack. "Deswegen werden wir weiterhin bereitstehen, um Kriegsflüchtlingen Sicherheit und Schutz zu geben und sie bestmöglich zu betreuen."

