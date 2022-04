Coach Doll über HSV-Dilemma: "Hat auch mit Qualität zu tun"

Hamburg. Der ehemalige HSV-Coach Thomas Doll hat trotz der Sieglosserie des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV Trainer Tim Walter den Rücken gestärkt. "Ich finde den Fußball, den Tim Walter spielen lässt, sehr interessant. Der HSV wird sicherlich mit Tim in die nächste Saison gehen. Der Kader muss dann aber verstärkt werden", sagte Doll der "Bild"-Zeitung am Montag. Da die Mannschaft schon im vierten Jahr nacheinander den Aufstieg zu verspielen droht, meinte Doll: "Am Ende des Tages hat das auch mit Qualität zu tun."

