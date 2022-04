Halle nach Sprengung auf Marinewerft nicht einsturzgefährdet

Kiel. Nach der Sprengung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind die Aufräumarbeiten in einer Halle auf dem Gelände der Kieler U-Boot-Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) abgeschlossen. "Die Halle, in der der Blindgänger gefunden worden, ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet und kann betreten werden", sagte ein Werftsprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Höhe der Schäden nach der Sprengung am Freitag ist aber noch unklar. Genauere Untersuchungen beginnen am Montag.

Die Arbeiten in der Werft gingen am Montag indes ungehindert weiter. "Wir sind im Normalbetrieb", sagte der Sprecher. Lediglich die Umbauarbeiten in der betroffenen Halle ruhten derzeit. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass sich durch den Vorfall die Aus- und Umbaupläne für das Werftgelände ändern." Eine für das Unternehmen wichtige Maschine habe sich im hinteren Teil der Halle befunden und sei durch Container geschützt gewesen. Die Detonation habe jedoch im vorderen Bereich stattgefunden.

Durch die Wucht der Explosion wurden am Freitagnachmittag die 200 Meter lange und gut 30 Meter hohe Halle sowie nebenstehende Gebäude beschädigt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Die 1000-Pfund-Fliegerbombe war kurz zuvor bei Baggerarbeiten in der Halle gefunden worden. Sie war mit einem Langzeitzünder versehen.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-790108/2

