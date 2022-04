Stealers-Coach kritisiert Leistung nach Split in Berlin

Hamburg. Nach dem Split bei den Berlin Flamingos zum Auftakt der Baseball-Bundesliga am vergangenen Wochenende hat David Wohlgemuth keinen Hehl aus seiner Enttäuschung gemacht. Der Cheftrainer der Hamburg Stealers, dessen Team das erste Duell mit 14:2 gewonnen hatte, in der zweiten Partie dann aber mit 3:9 unterlegen war, war immer noch bedient. "Am Samstag hat bei uns praktisch alles geklappt, was wir uns vorgenommen hatten. Am Sonntag haben wir das dann leider fast komplett vermissen lassen."

Wohlgemuth hat hohe Erwartungen an sein ambitioniertes Team. "Wer die Playoffs erreichen will, der muss gegen die Berlin Flamingos beide Spiele gewinnen", sagte er. Schon am kommenden Wochenende können es die Stealers besser machen, dann müssen sie allerdings zweimal beim Nord-Favoriten Bonn Capitals antreten.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-788058/2

