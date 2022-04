Verein Mensch Hamburg vermittelt Wohnraum für Ukrainer

Hamburg. Der Verein Mensch Hamburg will Geflüchteten aus der Ukraine eine zweite Heimat geben. "Wir haben alle ein großes Netzwerk an Kontakten und Möglichkeiten. Dieses nutzen wir, um den Geflüchteten das Leben hier zu erleichtern und sie schnell in das Leben in der Hansestadt zu integrieren", sagte der Vorsitzende Lars Meier der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt wurden dem Verein sieben Wohnungen mietfrei zur Verfügung gestellt, in denen rund 20 Geflüchtete unterkommen können. Finanziert wird die MenscHHamburg WG neben direkten Spenden durch die Kampagne #MoinMoinRefugees, bei der bereits fast 20.000 Buttons verkauft wurden.

Die Familien, die dort nun einziehen, haben alle unterschiedliche Schicksale hinter sich und wurden über private Kontakte vermittelt. "Wir wollen den Leuten helfen, die traumatischen Wochen und den Verlust der Heimat möglichst gut zu verarbeiten", sagte Vereinsvorstand Janette Hoschke. Dabei bleibe es nicht bei den üblichen Hilfestellungen wie Behördengängen oder Jobsuche. "Wir machen auch gemeinsame Spieleabende, gehen zusammen essen oder ins Kino". Auch psychologische Hilfe soll es für die Menschen geben.

