Kleiner Kühltransporter völlig überladen auf A7 unterwegs

Kaltenkirchen. Die Polizei hat einen völlig überladenen Kühltransporter auf der Autobahn 7 im Kreis Segeberg aus dem Verkehr gezogen. Der Kleinlaster mit einem maximal erlaubten Gewicht von 3,5 Tonnen brachte 6430 Kilogramm auf die Waage, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Transporter war am Vormittag zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt aufgefallen, weil er mit etwa 60 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Die Beamten untersagten dem 32 Jahre alten Fahrer die Weiterfahrt. Dem Mann droht ein Bußgeld von 265 Euro und ein Punkt in Flensburg. Es sei sein erster Arbeitstag in dem Unternehmen gewesen, das den Kühltransporter betreibt.

