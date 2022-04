Freizeitpark Hansa-Park startet in Saison fast ohne Corona-Beschränkungen

Sierksdorf. Der Hansa-Park in Sierksdorf beendet seine Winterpause. Nach zwei wegen der Corona-Pandemie stark verkürzten Saisons öffnet der Freizeitpark an der Ostsee am Sonnabend wieder seine Tore für Besucher. Auf dem 46 Hektar großen Parkgelände gibt es nach Angaben einer Sprecherin eine Reihe neuer Attraktionen vor allem für Familien. Insgesamt bietet der Park nach eigenen Angaben 40 Fahrattraktionen, darunter sieben unterschiedlichen Achterbahnen.

"Wir sind froh, dass wir 2022 wieder ein relativ normales Angebot insbesondere mit unseren vielen Indoor-Attraktionen präsentieren können", sagte Parkchef Andreas Leicht. Nur in den Innenräumen gelte noch Maskenpflicht. In den Jahren 2020 und 2021 hatte der Park jeweils erst mit mehrmonatiger Verspätung öffnen dürfen.

Das habe sich natürlich auf die Besucherzahlen ausgewirkt, sagte die Sprecherin. Konkrete Zahlen nannte sie zunächst nicht. "Am wichtigsten ist uns, dass die Familien in der Pandemie den Spaß an gemeinsamen Unternehmungen nicht verloren haben", sagte sie.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-760477/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg