Mehr als 8300 Ukraine-Flüchtlinge im Land erfasst

Ein Hund liegt auf Gepäck von Menschen die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind.

Kiel. Auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg haben sich bislang 8308 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft in Schleswig-Holstein bei Land, Kreisen und kreisfreien Städten registrieren lassen. Hinzu kämen 402 Menschen aus Drittstaaten, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Die meisten von ihnen stammen ursprünglich aus Armenien, Usbekistan und Nigeria.

In den Landesunterkünften kamen innerhalb eines Tages weitere 39 ukrainische Flüchtlinge an. Dort sind den Angaben zufolge aktuell 582 Frauen, Männer und Kinder untergebracht. Viele Flüchtlinge wurden bereits an die Kommunen weitergeleitet, andere kamen bei Verwandten und Bekannten unter.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-756818/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg