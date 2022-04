Hamburger Judo-Team vor Saisonstart: Traum vom fünften Titel

Hamburg. Das Hamburger Judo-Team hat sich vor dem Start der Bundesliga ein Minimalziel gesetzt: Nordmeister will es werden. Vor dem Duell gegen Aufsteiger Remscheider TV am Samstag in der Wandsbeker Sporthalle (17.00 Uhr) betonte HJT-Präsident Rainer Ganschow aber: "Mein persönlicher Wunsch, aber auch der des Teams ist natürlich der fünfte Stern." Damit ist der erneute Gewinn der deutschen Meisterschaft gemeint.

Auf dem Papier sehe die Hamburger Mannschaft sehr gut aus, ergänzte Ganschow. "Wenn wir optimal besetzt sind, dann werden wir kaum zu schlagen sein. Wir haben starke eigenen Nachwuchskräfte, dann die externen Top-Stars wie Dominic Ressel und Moritz Flaffky sowie natürlich die ausländischen Kämpfer." Allerdings wird das Team wohl nicht immer in Bestbesetzung antreten können. "Wie immer bleibt abzuwarten, wer an den jeweiligen Kampftagen für den DJB unterwegs sein und entsprechend fehlen wird."

