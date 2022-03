Eurocup-Sieg: Towers wollen nun gegen Crailsheim nachlegen

Hamburg. Die Hamburg Towers gehen gut gerüstet in das Basketball-Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) in der heimischer Halle gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Nach dem deutlichen 90:69-Erfolg gegen den italienischen Vertreter Dolomiti Energia Trento am Mittwoch im Eurocup betonte Profi Jaylon Brown: "Es ist wichtig, dass wir konzentriert bleiben, wir haben noch immer viele wichtige Partien vor uns. So müssen wir fokussiert ins nächste Spiel gehen und mit hoher Intensität unseren Game-Plan umsetzen."

Während die Towers im Eurocup bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind, müssen sie in der Bundesliga um die Playoff-Teilnahme bangen. Zwar liegen die Hanseaten mit zwei Siegen vor Crailsheim auf dem achten Platz. Die Merlins aber haben drei Partien weniger bestritten und zudem das Hinspiel klar gewonnen (90:73).

Als Grund für den Erfolg gegen Trento nannte Trainer Pedro Calles, dass seine Mannschaft mit der richtigen Mentalität ins Spiel gefunden habe. "So konnten wir hart arbeiten und über die meiste Zeit des Spiels unseren Basketball spielen." Er betonte zudem: "Ich denke, wir haben die 40 Spielminuten heute gut genutzt, um weiterhin an uns zu arbeiten und uns als Team zu verbessern."

