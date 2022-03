Wetter im Norden: kälter, aber kein weiterer Schnee

Hamburg/Kiel. In den kommenden Tagen steht dem Norden ein Kälteeinbruch bevor. In der Nacht zum Donnerstag sowie am Morgen kam es zu leichten Schneefällen. Diese ziehen jedoch im Tagesverlauf ab, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nur an den Küsten seien weiterhin einzelne Schneeschauer möglich.

Dafür komme zunehmend kältere Luft nach Norddeutschland. Die Tageshöchstwerte liegen am Donnerstag und Freitag bei etwa 5 Grad, auf den Inseln sind bis zu 7 Grad möglich. Am Samstag und Sonntag sind 6 bis 8 Grad zu erwarten. In den Nächten wird es laut dem Meteorologen stetig kälter. Von Donnerstag auf Freitag liegen die Temperaturen noch bei etwa 0 Grad, in der Nacht zum Samstag kann es mit bis zu -2 bereits frostig werden. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag rechnete der DWD-Experte mit bis zu -6 Grad in Hamburg.

Tagsüber bleibt es laut dem Meteorologen überwiegend bewölkt, vor allem am Samstag sei jedoch immer wieder auch Sonne möglich. Am Sonntag ziehen dann von der Nordsee vermehrt Regenschauer auf, die Anfang der kommenden Woche stärker werden.

