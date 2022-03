HSV verlängert Vertrag mit Defensivspieler Rohr

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Defensivallrounder Maximilian Rohr für weitere zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 26-Jährige, der in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen kann, war im September 2020 vom FC Carl Zeiss Jena zum HSV gewechselt. Nach einem Jahr in der Regionalliga-Mannschaft rückte er zu Beginn dieser Saison in den Profikader auf. Dort wurde er in bislang sechs Zweitligaspielen eingesetzt. Wegen einer Muskelverletzung stand er vier Monate nicht zur Verfügung.

"Maxi hat gerade zu Saisonbeginn gezeigt, dass er mit seiner Vielseitigkeit und Physis ein wichtiger Bestandteil für unser Team sein kann", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

