Binnenschiff rammt Schleusentor im Elbe-Lübeck-Kanal

Lankau. Ein Binnenmotorschiff hat am Dienstag auf dem Elbe-Lübeck-Kanal bei Neu-Lankau im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Tor der sogenannten Donnerschleuse gerammt. Sowohl das Schleusentor als auch das Schiff seien dabei leicht beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Polizei war das Schiff durch einen Fehler beim Festmachen in der Schleuse mit seiner Vorderseite, dem Bug, gegen das Tor geprallt. Dadurch wurde das Schiff oberhalb der Wasserlinie leicht beschädigt, auch das Schleusentor wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen war menschliches Versagen die Unfallursache. Der Elbe-Lübeck-Kanal war etwa zwei Stunden lang für den Schiffsverkehr gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220329-99-718452/2

