Kriminalität Verdächtiger Brief mit Pulver in russischem Generalkonsulat

Hamburg. Wegen eines verdächtigen Briefumschlages hat es am Dienstagvormittag beim Generalkonsulat der russischen Föderation in Hamburg einen Polizei- und Feuerwehreinsatz gegeben. "Dort war in der Poststelle ein Briefumschlag eingegangen, der verdächtig war, weil er weißes Pulver enthielt", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Hamburg. Der Umschlag sei von den Einsatzkräften vor die Tür gebracht und dort von Experten des Umweltdienstes der Feuerwehr untersucht worden. Dabei habe sich schnell herausgestellt, dass der Brief ungefährlich ist. "Im Endeffekt kam dabei heraus, dass es sich offenbar um Backpulver handelte."

