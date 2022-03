Corona-Inzidenz in Hamburg erneut leicht gestiegen

Hamburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist erneut leicht gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstag mit 1483,2 an - nach 1443,9 am Montag und 1228,7 vor einer Woche. Auf anderer Berechnungsgrundlage nannte das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Inzidenz von 1107,9. Das ist nach dieser Statistik der bundesweit zweitniedrigste Wert hinter Berlin (1076,5). Deutschlandweit betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben 1703,3.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 4424 neue Infektionen gemeldet, am Montag waren es 1649, am Dienstag vor einer Woche 3676. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 436.301 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 353.400 von ihnen gelten als geheilt. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg um 2 auf 2375.

Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden am Dienstagvormittag (Stand 11.15 Uhr) 33 Covid-19-Patienten auf Hamburger Intensivstationen behandelt, von denen 19 invasiv beatmet werden mussten - vier beziehungsweise einer weniger als am Vortag. Die Gesundheitsbehörde bezifferte die Zahl aller Covid-19-Patienten in Hamburger Kliniken Stand Montag auf 505, davon 41 auf Intensivstationen. Das sind 40 mehr beziehungsweise 3 weniger als Ende vergangener Woche.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - gab das RKI am Dienstag mit 3,78 an, nach 4,97 am Montag. Das ist deutschlandweit der zweitniedrigste Wert hinter Berlin mit 3,22. Bundesweit betrug der Wert 7,07.

Bei den Corona-Schutzimpfungen geht es in Hamburg derzeit kaum voran: Gerade einmal 152 Impfungen seien am Montag verabreicht worden, erklärte die Gesundheitsbehörde. Damit sind nach wie vor 83,1 Prozent der Hamburger laut RKI mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben weiter 83,0 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten unverändert bisher 59,7 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger.

Am Ranking unter den Bundesländern hat sich nichts geändert. Während Hamburg bei der Erstimpfung und der Grundimmunisierung nach wie vor Platz zwei unter den Bundesländern hinter Bremen einnimmt, liegt die Hansestadt bei den Auffrischungsimpfungen weiterhin auf Platz sechs.

