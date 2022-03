37. America's Cup: Barcelona macht das Rennen

Barcelona. Der Segel-Klassiker America's Cup nimmt zum dritten Mal nach 2007 und 2010 Kurs auf Spanien. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau bestätigte in einer Videobotschaft auf ihrer Facebook-Seite, dass die Olympia-Metropole von 1992 Gastgeberin der 37. Auflage im Kampf um die älteste Trophäe der internationalen Sportwelt sein wird. "Achtung, wir haben großartige Neuigkeiten für den Sport und die Wirtschaft der Stadt: Barcelona wird 2024 Gastgeber des America's Cup im Segeln sein", hieß es im Profil der Politikerin.

Während sich die neuseeländischen Cup-Verteidiger und Rechteinhaber noch in Schweigen hüllen und ihre Bekanntgabe für den 30. März angekündigt haben, feiern Spaniens Politiker schon den Coup, über den zunächst die katalanische Nachrichtenagentur ACN berichtet hatte.

Versuche der Einigung zwischen dem Team New Zealand und den Regierungen von Neuseeland und Auckland im Ringen um die Finanzierung einer Titelverteidigung im Heimatrevier waren in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Zuletzt waren neben Barcelona noch das spanische Malaga, Cork in Irland und Dschidda in Saudi-Arabien im Rennen um die Austragungsrechte.

