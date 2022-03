Brüder wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Kiel (dpa/lno - Wegen des lebensgefährlichen Angriffs auf einen 26-Jährigen vor einem Drogeriemarkt in Kiel müssen sich von heute an zwei Brüder vor dem Landgericht verantworten. Beiden wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am 4. Oktober 2021 soll der jüngere der Brüder, ein 21-Jähriger, in der Drogerie mit dem späteren Opfer in Streit geraten sein. Nachdem die Auseinandersetzung zunächst beendet gewesen sei, habe er seinen Bruder angerufen und ihn gebeten, ihm ein Messer vorbeizubringen, heißt es in der Anklage.

Damit soll der 21-Jährige sein Opfer mit zwei Messerstichen in die Brust lebensgefährlich verletzt haben. Bereits im April soll er während eines Einkaufs einen Mann in aggressiver Weise angegangen sein und mit einem Messer potenziell lebensgefährlich verletzt haben. Ein Urteil wird nach Angaben des Gerichts Ende Mai erwartet.

Der jüngere 21 Jahre alte Angeklagte sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, sein 23 Jahre alter Bruder befindet sich den Angaben zufolge auf freiem Fuß.

© dpa-infocom, dpa:220328-99-706018/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg