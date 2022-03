Kielmansegg übernimmt Kommando über die "Gorch Fock"

Kiel. Nach acht Jahren wird Kapitän zur See Nils Brandt (55) am Donnerstag (13.30 Uhr) das Kommando über das deutsche Segelschulschiff "Gorch Fock" abgeben. Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, übergibt die Verantwortung in Kiel an Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg (54). Nach turbulenten Jahren war der Dreimaster erst am Freitag von seiner ersten Ausbildungsfahrt nach seiner Grundsanierung nach Kiel zurückgekehrt. Zuvor war die 89 Meter lange Bark für 135 Millionen Euro von Grund auf überholt worden.

Der gebürtige Bremerhavener Brandt übernahm am 28. Juni 2014 das Kommando. "Nach fast acht Jahren gehe ich natürlich schweren Herzens, die Zeit war deutlich länger als geplant", sagte Brandt am Montag laut Mitteilung. "Auf der anderen Seite gab es Phasen, in denen ich mich häufiger gefragt habe, warum ich das noch machen soll." Letzlich habe seine Besatzung ihn immer wieder motiviert und besonders seine Frau habe ihn unterstützt. Brandt tauscht laut Marine nach 25.000 Seemeilen (entspricht 46.300 Kilometern) seine Kommandantenkammer gegen ein Büro als Leiter Lehre und stellvertretender Kommandeur an der Marineschule Mürwik. "Was ich am meisten vermissen werde, ist das Besatzungsgefühl, so eng, so intensiv, so offen und ehrlich miteinander zu arbeiten und zu leben", sagte Brandt.

Sein Nachfolger Andreas-Peter Graf von Kielmansegg war bislang Gruppenleiter Einsatzausbildung und Auswertung im Marinekommando. Zuvor war er von 1996 bis 2004 Divisionsoffizier und Erster Offizier auf der "Gorch Fock" und zwei Jahre lang Kommandant der Fregatte "Bayern". "Es ist eine besondere Aufgabe, und ein Segelschulschiff ist auch ein besonderer Arbeitsplatz", sagte er.

