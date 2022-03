Passant findet toten Mann nahe Michel: Ermittlungen

Hamburg. Ein Passant hat am frühen Montagmorgen in Hamburg auf der Michelwiese einen leblosen Mann gefunden und die Polizei alarmiert. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des etwa 50-Jährigen feststellen können, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Mordkommission ermittele nun, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. "Es gibt so was wie eine Stichverletzung. Ob die ursächlich für den Tod des Mannes ist, muss nun geklärt werden." Hinweise auf dessen Identität habe es zunächst nicht gegeben. Am Morgen sicherte die Polizei noch Spuren in dem Park unterhalb der Kirche St. Michaelis - bekannt als Michel - und suchte dort nach weiteren Hinweisen.

© dpa-infocom, dpa:220328-99-699020/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg