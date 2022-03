Wechsel aus Regen, Sonne und Wolken

Hamburg/Kiel. In den kommenden Tagen gibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein einen Mix aus Regen, Sonne und Wolken. Am Montag ist es zunächst neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vor allem an der Ostsee lockert es dann auf. Örtlich kann es etwas regnen. Die Höchstwerte liegen von Nordwest nach Südost bei 9 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es viele Wolken. Stellenweise kann es etwas regnen bei Tiefstwerten von etwa vier Grad. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen acht und zehn Grad.

