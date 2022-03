"Halunder Jet": Ausflug zum Offshore-Windpark Gode Wind

Hamburg/Cuxhaven. Der Katamaran "Halunder Jet" geht am Donnerstag von Hamburg und Cuxhaven aus auf Ausflugsfahrt zum Offshore-Windpark Gode Wind. Die Gäste können die rund 45 Kilometer vom Festland entfernten Turbinen auf der Nordsee ganz aus der Nähe sehen, wie die Reederei FRS Helgoline mitteilte. Gode Wind 1 und 2 umfassen den Angaben zufolge 97 Anlagen und produzieren Strom für bis zu 600.000 Haushalte in Deutschland. Mitarbeiter des Unternehmens Ørsted werden während der Fahrt über den Bau und den Betrieb berichten. Start ist um 09.00 Uhr in Hamburg und um 11.50 Uhr in Cuxhaven. Gegen 14.00 Uhr wird dann der Windpark erreicht, der rund 35 Kilometer nördlich der Insel Norderney liegt.

