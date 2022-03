Diesel- und andere Massenklagen nimmt Oberlandesgericht ein

Schleswig. Diesel- und andere Massenklagen nehmen das Oberlandesgericht in Schleswig stark in Anspruch. Bis zu 40 Prozent der 2021 eingegangenen Berufungsverfahren betrafen die Abgasproblematik, wie OLG-Präsident Dirk Bahrenfuss am Mittwoch sagte. Die Vergleichsbereitschaft unter den streitenden Parteien habe deutlich abgenommen.

Mit dem Begriff Dieselklagen werden vor allem die Fälle bezeichnet, in denen Autobesitzer Schadenersatz verlangen, weil Autohersteller unzulässige Abgastechnik verwendet haben. Die meisten Klagen sind nach Angaben des OLG in Schleswig aber nicht erfolgreich. Auch weitere Massenverfahren - etwa gegen private Krankenkassen oder gegen Widerrufsklauseln in Leasingverträgen - haben nach Angaben des Gerichts zugenommen. Es scheine für manche Anwaltskanzleien eine Art Geschäftsmodell geworden zu sein, Verbraucher zu Klagen zu ermuntern, sagte Bahrenfuss.

Bei 722 der 1956 Verfahren handelte es sich um Dieselklagen: Die überwiegende Anzahl betraf mit 480 immer noch Motoren von VW, an zweier Stelle folgte Daimler mit 145. Die Zahl der Daimler-Verfahren steigt weiter - in diesem Jahr gab es bereits 221 Eingänge solcher Verfahren. Insgesamt gab es im Zusammenhang mit der Abgas-Problematik seit 2017 bis Ende 2021 am OLG 2688 Verfahren. Zum 31. Dezember 2021 waren davon noch 537 anhängig.

Nicht nur angesichts dieser Verfahren sagte Bahrenfuss, es könnten mehr Richter eingesetzt werden. Zudem werden auch Rechtspfleger, Justizfachangestellte und Justizfachwirte gesucht. Daher wird für diese eher unbekannten Justizberufen nun verstärkt Werbung gemacht und in jedem Jahr Ausbildungen beziehungsweise duale Studiengänge in diesen Berufen angeboten.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer für Zivilprozesssachen in zweiter Instanz am OLG lag 2021 bei etwa 7,1 Monaten nach 7,7 Monaten 2020. In Familiensachen dauerten die zweitinstanzlichen Verfahren am OLG wie in den Jahren zuvor im Durchschnitt 4,1 Monate.

