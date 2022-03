Günther: Ukraine-Krieg erfordert weitreichende Konsequenzen

Kiel. Aus der russischen Bedrohung durch den Krieg gegen die Ukraine muss nach Ansicht von Ministerpräsident Daniel Günther auch Schleswig-Holstein weitreichende Konsequenzen ziehen. In vielen Bereichen müsse das Land umdenken und umsteuern, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag.

Überall seien die Menschen bereits direkt mit Auswirkungen dieses Krieges konfrontiert. Händeringend würden Unterkünfte für Flüchtlinge gesucht, Bundeswehrsoldaten rückten zur Verstärkung der Nato aus, Speditionen fehlten ukrainische Lastwagen-Fahrer, in Schulen gebe es neue Mitschüler aus der Ukraine, Landwirten mangle es an Dünger, die Preise fürs Heizen und Tanken seien in die Höhe geschossen.

Günther bekundete volle Solidarität mit der Ukraine. Er dankte den vielen Helfern. "So viele Menschen im Land begegnen den Geflüchteten mit Großherzigkeit", sagte er. "Das bewegt mich sehr."

© dpa-infocom, dpa:220322-99-628724/3

