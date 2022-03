Urteil erwartet wegen Drogenhandels gegen 30-Jährigen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Hamburg. In einem Prozess um den Handel mit mehreren Kilo Kokain und Marihuana will das Landgericht Hamburg heute (10.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Angeklagt ist ein 30-Jähriger. Er soll im Frühjahr 2020 in neun Fällen mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt haben. Laut Anklage kaufte und verkaufte er Kokain, Marihuana und Ecstasy im Wert von rund 80.000 Euro über den Messenger-Dienst Encrochat.

Der vor allem von Kriminellen genutzte Kurznachrichtendienst war von französischen und niederländischen Ermittlern entschlüsselt worden. Die europäische Polizeibehörde Europol übergab die Daten im Jahr 2020 an das Bundeskriminalamt, worauf in Deutschland mehrere Tausend Strafverfahren eingeleitet wurden.

