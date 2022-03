33-Jähriger auf Kleingartengelände verletzt und beraubt

Lübeck. Ein 33-Jähriger ist im Eingangsbereich eines Kleingartengeländes in Lübeck von zwei Männern überfallen und beraubt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die Täter auf ihr Opfer eingeschlagen, berichtete die Polizei am Dienstag. Auch als der Mann bereits am Boden lag, sollen sie ihm noch ins Gesicht und in den Bauch getreten haben. Dann durchsuchten sie den Angaben zufolge die Jacken- und Hosentaschen ihres Opfers und raubten ihm die Geldbörse, ein Smartphone sowie mehrere Schlüssel. Nach dem Überfall am Freitag flüchteten die Täter zu Fuß. Der 33-Jährige wurde mit erheblichen Gesichtsverletzungen in eine Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-627784/2

