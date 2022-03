Untersuchungshaft für drei mutmaßliche Drogenhändler in Kiel

Kiel. Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Drogenhändlern in Kiel hat ein Richter Untersuchungshaft angeordnet. Die Männer waren am vergangenen Donnerstag festgenommen worden, am Freitag wurden die Haftbefehle erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die 27 bis 35 Jahre alten mutmaßlichen Dealer sitzen in einer Justizvollzugsanstalt. Bei der Durchsuchung von fünf Wohnungen hatten die Ermittler knapp zehn Kilogramm Marihuana und rund 115.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

