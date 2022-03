Fahrer mit über drei Promille auf A1 gestoppt

Barsbüttel. In Schlangenlinien über die Autobahn: Mit mehr als drei Promille Atemalkohol ist ein 27 Jahre alter Autofahrer am Sonntag auf der A1 im Kreis Stormarn gestoppt worden. Er sei zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld auffällig langsam und in Schlangenlinien gefahren, berichtete die Polizei am Montag. Zwischendurch habe er immer wieder grundlos scharf abgebremst, sagte eine Polizeisprecherin. Zweimal verließ der Fahrer die Autobahn, um gleich wieder in die Gegenrichtung aufzufahren. An der Anschlussstelle Stapelfeld stoppte die Polizei den Mann schließlich.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-610569/2

