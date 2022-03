Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand.

RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt leicht

Kiel. Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Samstag bei 1535,4, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 19.45 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor hatte die Inzidenz bei 1549,2 gelegen und vor einer Woche noch bei 1261,3. Laut Robert Koch-Institut erreichte sie am Samstag für ganz Deutschland 1735,0.

Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag verringerte sich im Norden weiter - auf 3407 nach 7930 am Freitag. Am vergangenen Samstag waren 2950 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen eines Tages gab es den Daten zufolge zwei weitere Corona-Tote - die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 2223.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 525 Patienten in Kliniken (Zahlen vom Freitag). 48 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 18 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - lag bei 6,53.

Den höchsten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz gab es im Kreis Dithmarschen (2255,9), gefolgt vom Kreis Nordfriesland (2213,6) und der Stadt Flensburg (2109,3). Am niedrigsten war der Wert im Kreis Segeberg (979,8).

