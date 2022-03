Günther will Jamaika-Koalition im Norden fortsetzen

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hofft auf ein "deutlich stärkeres" Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl im Mai als vor fünf Jahren. Günther ist erneut CDU-Spitzenkandidat. "Wir sind zuversichtlich, dass wir es packen können am 8. Mai", sagte Günther am Freitag in Kiel bei der Vorstellung der Wahlkampagne. 2017 war die Union im Norden auf 32 Prozent gekommen. Seitdem regiert sie in einem Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP.

Günther sagte, er würde die Zusammenarbeit gerne mit beiden Partnern fortsetzen. Das Bündnis arbeite seit Jahren gut zusammen. Ab 27. März will die Partei im Land mit insgesamt 400 Großplakaten für ihre Inhalte und den Regierungschef werben. Dazu kommen 35 000 weitere Plakate und etwa 600 000 Flyer. Der Wahlkampfetat beträgt nach Parteiangaben rund eine Million Euro.

Günther plant 60 Wahlkampftermine, er will mit den Norddeutschen ins Gespräch kommen, etwa auf Wochenmärkten. "Wir werden eher da sein, wo die Menschen sind", sagte er.

Wichtige Themen in den kommenden Jahre seien die äußere und innere Sicherheit und die Bildung. Die Politik müsse vor allem die jungen Menschen stärker in den Blick nehmen, sie hätten in der Corona-Pandemie besonders gelitten, sagte Günther. Weitere Schwerpunkte der CDU seien der Wohnungsbau und die Qualität in den Kitas.

Am Freitagabend (18.00 Uhr) wollte die Union in Neumünster mit prominenter Unterstützung den Wahlkampf in Schleswig-Holstein offiziell eröffnen. Neben Günther wurde dazu in den Holstenhallen auch der Bundesvorsitzende Friedrich Merz erwartet. Nach CDU-Angaben haben sich für die parteiinterne Veranstaltung etwa 370 Mitglieder angemeldet.

Bei einer am 10. März veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks kam die Union in der sogenannten Sonntagsfrage auf 33 Prozent. Dahinter folgten SPD und Grüne mit jeweils 20 Prozent. 78 Prozent der Befragten gaben an, mit der Arbeit der Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP zufrieden zu sein, mit Günther zeigten sich 74 Prozent zufrieden.

