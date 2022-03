Rehm glaubt an Wunder: "Könnt mich für verrückt halten"

Ingolstadt/Kiel. Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt glaubt trotz scheinbar aussichtsloser Tabellensituation weiterhin an den Klassenverbleib. "Ihr könnt mich auch für verrückt halten, aber ich weiß, was in acht Spielen noch möglich ist", sagte FCI-Coach Rüdiger Rehm vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel. Der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt aktuell 12 Punkte.

Die Gastgeber stecken nach vier Niederlagen am Stück ebenfalls in der Krise. "Sie sind eine der spielstärksten Mannschaften der Liga", warnte Rehm allerdings. Seine Mannschaft werde immer wieder auf Umschaltsituationen lauern.

Gute Nachrichten gab es in dieser Woche mit Blick auf das Personal. Rechtsverteidiger Maximilian Neuberger konnte nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder mit dem Team trainieren.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-575125/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg