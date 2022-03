Kriminalität Drei mutmaßliche Drogenhändler in Kiel festgenommen

Kiel. Die Kieler Polizei hat drei Männer festgenommen, die im großen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen. Bei der Durchsuchung von fünf Wohnungen sind am Donnerstag knapp zehn Kilogramm Marihuana und rund 115.000 Euro Bargeld beschlagnahmt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Beteiligt waren auch Beamte der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin. Die Verdächtigen im Alter von 27, 32 und 35 Jahren wurden vorläufig festgenommen und sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

