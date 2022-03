Beschädigter ICE zwischen Hamburg und Berlin

Ein ICE steht an einem Bahnhof.

Berlin. Wegen Rauchentwicklung an einem ICE zwischen Hamburg und Berlin ist der Zugverkehr auf der wichtigen Fernverkehrsstrecke am Donnerstag nur eingeschränkt möglich gewesen. Seit dem Nachmittag sei die Strecke wieder eingleisig befahrbar, teilte ein Bahnsprecher mit. Der Verkehr habe sich weitgehend wieder normalisiert. Allenfalls vereinzelt sei noch mit Verspätungen zu rechnen. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet. Demnach habe es an einem Drehgestell des Zuges eine Rauchentwicklung gegeben.

Der zweiteilige Zug hielt auf offener Strecke an. Die Fahrgäste des betroffenen Zugteils mussten in den anderen Teil wechseln und wurden zurück zum vorigen Bahnhof gefahren. Der beschädigte Teil konnte die Fahrt nicht fortsetzen. Der Einsatz war laut Bahnsprecher am Nachmittag beendet. Wann die Strecke wieder vollständig freigegeben wird, blieb zunächst offen.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-563825/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg