Ukraine-Krieg Große Demonstrationen in Hamburgs Innenstadt am Wochenende

Hamburg. In der Hamburger Innenstadt müssen Autofahrer und Fußgänger am Wochenende wegen mehrerer Demonstrationen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. So ist für Samstagmorgen ab 9.00 Uhr eine Lastwagen-Demo mit rund 200 Fahrzeugen angemeldet worden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Konvoi gegen zu hohe Spritpreise starte am Wilhelm-Iwan-Ring, fahre dann Richtung Innenstadt, über die Reeperbahn, den Fischmarkt, die Bergedorfer Straße, die Horner Rampe und zum Ausgangspunkt zurück. Durch den Aufzug könne es im gesamten Stadtgebiet zu kurzfristigen Behinderungen kommen.

Die Friedensdemonstration am Sonntag soll sich dagegen auf die Innenstadt rund um den Jungfernstieg beschränken. Dort werden zur Kundgebung "Frieden in der Ukraine - Sicherheit in Europa" rund 20.000 Menschen erwartet. Die Demo startet gegen 12.00 Uhr. Wer an dem Tag in die Innenstadt möchte, sollte am besten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, empfahl die Polizeisprecherin. Die Anreise mit Bus und Bahn werde auch den Teilnehmern der Friedensdemo empfohlen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

