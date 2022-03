Reisende stehen in einer langen Schlange quer durch das Terminal 1 vor der Sicherheitskontrolle im Flughafen Hamburg.

Streiks Nach Warnstreik lange Schlangen am Hamburger Flughafen

Hamburg. Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist der Andrang am Hamburger Flughafen am Mittwoch groß. "Wer heute fliegt, sollte wirklich viel Zeit mitbringen", sagte eine Sprecherin am frühen Morgen. Schon jetzt gebe es vor der Sicherheitskontrolle lange Schlangen mit deutlich längeren Wartezeiten als 45 Minuten.

Die Flughafengesellschaft rechnet für den ganzen Tag mit Nachwirkungen des Warnstreiks vom Dienstag: Viele Maschinen seien durch Umbuchungen ausgelastet. Zudem würden Flüge nachgeholt. Am Dienstag fielen ausnahmslos alle Abflüge aus. Die Gewerkschaft Verdi hatte im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte Beschäftigte aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen.

