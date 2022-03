Hamburgs Basketballer im Eurocup gefordert

Hamburg. Basketball-Bundesligist Hamburg Towers will sich im Eurocup-Duell am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) gegen Slask Wroclaw für die 71:86-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Ob das Team von Trainer Pedro Calles bei einem Sieg bereits die Playoff-Teilnahme sicher hat, ist aber offen. Nur wenn die Spiele des ausgeschlossenen russischen Clubs Krasnodar aus der Tabelle gerechnet werde, würden die Hanseaten mit einem Erfolg über den polnischen Vertreter bereits in der nächsten Runde stehen.

Coach Calles richtete seinen Fokus am Dienstag nur auf das zweite Duell mit den Polen. "Ich denke nicht, dass wir nur aufgrund des Ergebnisses aus dem ersten Spiel etwas beweisen müssen. Meine Spieler wollen immer zeigen, dass sie den nächsten Schritt machen." Dazu müsse man im Training besser werden, betonte der Spanier und ergänzte: "Das fällt schwer, wenn uns seit dem Jahresbeginn nie alle Spieler dafür zur Verfügung standen."

Auch gegen Wroclaw haben die Towers einige Personalsorgen. "Neben Trevon Bluiett, der sich auf dem Weg der Genesung befindet, haben wir aktuell auch hinter Jaylon Brown und Caleb Homesley für Mittwoch große Fragezeichen", räumte Calles ein.

