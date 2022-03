Raubüberfall auf Taxifahrer aufgeklärt

Flensburg. Zwei junge Männer, die einen Taxifahrer in Flensburg ausgeraubt und verletzt haben sollen, sind festgenommen worden. Beide Tatverdächtige sind 21 Jahre alt und sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die mutmaßlichen Täter sollen im Februar den 65-jährigen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Als dieser versucht habe, sich zu wehren, sei es zu einem Unfall gekommen. Das Taxi sei mit drei parkenden Autos zusammengestoßen. Die Verdächtigen flohen demnach mit Bargeld.

Einer von ihnen konnte in Tatortnähe festgenommen werden, gegen ihn soll bereits ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vorgelegen haben, teilte die Polizei weiter mit. Der zweite Mann war ebenfalls polizeibekannt, hatte aber keinen festen Wohnsitz. Die Polizei konnte ihn schwer finden, bis er am Montag bei einem Ladendiebstahl ertappt und festgenommen worden sei.

