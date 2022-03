E-Scooter-Fahrerin verletzt 85-jährige Fußgängerin schwer

Hamburg. Eine Fußgängerin ist in Hamburg-Wandsbek von einer E-Scooter-Fahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Die 33-jährige Fahrerin des E-Tretrollers war am Montagnachmittag unerlaubt auf dem Bürgersteig gefahren und dort mit der 85-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Frauen seien zu Boden gestürzt. Die 85-Jährige sei mit einer Beckenfraktur ins Krankenhaus gebracht worden. Auch die Fahrerin des E-Scooters habe sich verletzt, konnte ihren Weg nach medizinischer Versorgung am Unfallort allerdings fortsetzen, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauerten an.

