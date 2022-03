Tierheim Hamburg: Meerschweinchen neben Mülltonnen gefunden

Die beiden Nager wurden in einem Karton in Hamburg-Horn ausgesetzt. Der Tierschutzverein bittet um Hinweise.

Diese beiden Meerschweinchen wurden in einem Karton im Hamburger Stadtteil Horn gefunden.

Hamburg. Lieblos in einem Karton neben Mülltonnen abgestellt, wurden zwei niedliche Meerschweinchen nur durch Zufall in Hamburg-Horn gefunden. Bereits seit dem 19. Februar sind sie in der Obhut des Hamburger Tierschutzvereins, der nun nach Hinweisen zu den Tieren sucht.

Beide Meerschweinchen sind männlich, ausgewachsen und haben eine schwarz-rote Färbung, heißt es vonseiten des Vereins. Es könne sich in diesem Fall um zwei Rex-Meerschweinchen-Mischlinge handeln. Als Fundort gelte die Straße Kroogblöcke in Höhe der Hausnummer 49c.

Meerschweinchen in Hamburg-Horn ausgesetzt

Personen, die Hinweise zu den Fundtieren geben können, bittet der Hamburger Tierschutzverein, sich mit Angabe der Registrierungsnummern 632_F_22 und 633_F_22 unter der Telefonnummer 040 211106-0 zu melden.