Torhüterin Vogel bleibt Luchsen treu

Hamburg. Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten kann auch in der kommenden Saison mit Mareike Vogel planen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, verlängerte die 35-jährige Torhüterin ihren Vertrag beim aktuellen Tabellenletzten um ein Jahr. "Es freut mich wirklich sehr, dass Mareike weiterhin unser Tor sauber halten will", sagte Geschäftsführer Sven Dubau. "Sie wird uns mit ihrer Erfahrung definitiv helfen und der Mannschaft das nötige Vertrauen geben." Vogel war 2015 vom TSV Travemünde zu den Luchsen gewechselt.

